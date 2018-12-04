دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في اقتراح بالبرلمان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نائب: 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، مما يجعلنا بحاجة إلى تقديم حل تربوي يقلل من نسبة الخلافات الأسرية واللجوء للمحاكم

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، وبرر فؤاد طلبه بأنه يأتي تطبيقًا لمنهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف صقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، والتي قد تنشأ بشكل أكبر في الفترات الأولى من الزواج، مؤدية إلى حدوث ظاهرة الطلاق المبكر.

وأضاف فؤاد، أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها الأطفال إثر الانفصال، لافتًا

وأضاف فؤاد، أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها الأطفال إثر الانفصال، لافتًا إلى أن هناك 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، مما يجعلنا بحاجة إلى تقديم حل تربوي يقلل من نسبة الخلافات الأسرية واللجوء للمحاكم. وأشار إلى أن تنفيذ هذا المقترح يسهم في ضمان تأسيس أفراد العلاقة الزوجية على المبادئ الحاكمة للعلاقة الزوجية من وجهة النظر الأخلاقية، والتربوية والدينية، والمجتمعية، والقانونية، مع إبراز توجهات الدولة بهذا الشأن. اقرأ أيضًا: 200 ألف حالة طلاق سنويا.. كيف يتوقف «خراب البيوت»؟ وطالب فؤاد، بأهمية ومراعاة توفير العديد من العوامل، التي تسهم في إنجاح تنفيذ هذا المقترح، ليؤتي تفعيله بالثمار الإيجابية المرجوة منه، وذلك من خلال: «تكليف لجنة مختصة بوضع النموذج المقترح والمنهج المناسب للدورة التدريبية، ووضع امتحانات نهائية تقييمية تنم عن جدية الدورة والهدف من ورائها». وأكد النائب، أهمية أن يشتمل تشكيل اللجنة على عضوية كل من: «أمانة الطب النفسي بوزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية»، منوهًا بأهمية ترك الصلاحية للجنة المختصة، في تحديد نسبتي الغياب والحضور الإلزامية، وعدد ساعات الدورة، ومدة سريان الامتحان قبل فترة الزواج، ومصاريف الدورة وأماكن انعقادها، بما يضمن عدم تكليف الدولة أية مصاريف إدارية. وتابع فؤاد: «ينبغي البدء في التطبيق الإلزامي لهذه الدورة محل الحديث بالتنسيق مع وزارة العدل والسجل المدني، فور انتهاء اللجنة من وضع المنهج العلمي، واختيار المدربين، من أجل الشروع في تدريب أول دفعة، مع ضمان انعقاد الدورة بشكل نصف شهري في محافظات مصر، بما يصب في إطار خدمة تحقيق الأهداف التي تصبو هذه الدورة إليها، والحد من انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع، والتي ينجم عنها العديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى». اقرأ أيضًا: هل ينجح «الزواج الرقمي» في الحد من «زواج القاصرات»؟

كانت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس النواب بتنظيم دورات إلزامية للمقبلين على الزواج على أن تشمل 5 محاور لمدة 3 أيام (15 ساعة تدريبية)، وتتناول الدورة الحديث في جميع جوانب الحياة، الدينية، النفسية، الاجتماعية، الأسرية، والاقتصادية، كما تقدم من خلالها تجارب حية من الواقع المعاصر تحاكي أفراد المجتمع، ويتم عرض وسائل التغيير الإيجابى والإصلاحي للآباء والأزواج مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها. وأشارت إلى أن هذه الدورات موجودة بالفعل لكنها ليست إلزامية، وقد بدأت الدورات في الأزهر الشريف عام 2014 ولكنها ليست إجبارية، بهدف بيان الأحكام الشرعية في علاقة الزوج بزوجته، بعد ارتفاع حالات الطلاق، وبدأت أيضا في الكنائس الدورات التثقيفية منذ عام 2004؛ قبل أن تتحول في الفترة ما بين 2014 و2016، بقرار من الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، بجعلها إجبارية على كنيسة مارجرجس من خلال معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، وبعدها أقرها البابا تواضروس رسميا في 2017 على جميع كنائس العالم، فلا يجوز عقد إكليل الزواج إلا بعد إتمام الدورة واجتياز الاختبار بنسبة 70%.

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