المتحدث الرسمي للعمالقة يكشف حقائق جديدة حول معارك الحديدة

أكد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم قوات ألوية العمالقة، للشرق الأوسط أنهم تمكنوا من إحراز تقدمات نوعية في جبهات المعارك ضد الإنقلابين في الساحل الغربي.

وقال الدبيش، إن ألوية العمالقة تمكنت من السيطرة على مقر سلاح البحرية الذي تتخذه مليشيا الحوثي الانقلابية مقرا لها في الحديد.

وأضاف الدبيش، أنه تم العثور على وثائق ومخططات مهمة وأجهزة إيرانية الصنع إضافةً إلى قوائم بأسماء المدربين الأجانب لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح الدبيش أن العملية العسكرية النوعية جاءت بعد خرق مليشيا الحوثي الإرهابية للهدنة وقصفها الأحياء السكنية المحررة في مدينة الحديدة.