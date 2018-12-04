صحيفة: تجتهد كيانات بالعراق وسوريا ولبنان لتكريس مصالح طهران

أكدت صحيفة "الخليج " أن المطالبة التي تقدم بها مؤخرا قيس الخزعلي، زعيم فصيل " عصائب أهل الحق" في العراق، المدعوم من إيران، بممارسة دور رسمي لميليشيات "الحشد الشعبي" في تأمين الحدود مع سوريا، يعد فصلا آخر من فصول التمدد الإيراني في المنطقة؛ حيث توظف إيران كل أدواتها وأذرعها السياسية والمسلحة، لتبقى حاضرة بشكل أكبر في صدارة المشهد، والهدف كما هو معروف، استكمال خطتها الرامية إلى تعبيد الطريق لتشكيل ما يعرف بالممر الاستراتيجي، الممتد من إيران، مرورا بالعراق وسوريا وحتى لبنان.

وأوضحت الصحيفة - تابعها "الخليج 365" - أن تأسيس الكيانات المسلحة في العراق وسوريا ولبنان، لم يكن سوى رغبة إيرانية في إعادة رسم التحالفات في المنطقة خدمة لأهدافها، والدور الذي تلعبه هذه الكيانات لا تخفى على أحد، فهي تؤدي أدوارا مرسومة لها بدقة من قبل النظام الإيراني، وتجتهد هذه الكيانات لتكريس مصالح طهران في هذه البلدان وغيرها، وقد استغلت الأخيرة الأوضاع التي مر بها العراق للتغلغل أكثر وأكثر عبر أذرعها المسلحة، وهو ما يقلق أطرافا إقليمية ودولية ترفض الهيمنة الإيرانية على المنطقة لتشكيل هذا الممر الذي تخطط إيران لإنشائه منذ عشرات السنين.

وأشارت إلى أن الخزعلي يقول إن " تأمين الحدود العراقية مع سوريا، من أهم واجبات الحشد الشعبي في الفترة الحالية"، بحجة مواجهة " داعش" الذي يشير إلى أن تهديده لم ينته، ما دامت سوريا غير مستقرة، وأن ميليشيات "الحشد الشعبي" تعد الجهة العسكرية الأكثر إجادة للتعامل مع التنظيم، ووجودها على الحدود العراقية مع سوريا، يشعر العراقيين بالاطمئنان أكثر، لكنه يقلل، بل يستهين بدور الجيش العراقي، ويعتبر دوره لا يرتقي إلى الدور الذي تقوم به ميليشيات "الحشد"، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى جيش داخل جيش، إن لم تكن دولة داخل دولة.

ورأت أن مواقف الخزعلي تصيب السيادة العراقية في مقتل، لأن دستور البلاد يمنع التعاطي مع تشكيلات مسلحة تقوم بوظائف الجيش، كما يطالب قادة "الحشد الشعبي"، كما أن البرلمان هو الوحيد، الذي يعطي موافقة على وجود قوات عسكرية مقاتلة على حدود البلاد من عدمه ولم تعد المسألة اليوم تقتصر على دور عسكري لميليشيات "الحشد الشعبي"، بل امتد حتى إلى الشأن العام، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد لهذا الدور في الحياة السياسية، وهو بلا شك مرسوم له من قبل قوى خارجية، وهذا الأمر لافت من خلال الصراع القائم على الوزارات السيادية في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، خاصة وزارتي الداخلية والدفاع، حيث تطمح رموز قادة فصائل "الحشد الشعبي" في الاستيلاء على هذه الوزارات ليبقى العراق مرتبطا بنظام ولاية الفقيه في طهران.

واختتمت إنه بعد أن كان الكثير يؤمل بانتهاء دور ميليشيات "الحشد الشعبي" مع توقف القتال ضد "داعش"، وأن تقوم الدولة العراقية بحلها، خاصة أن القانون يمنع وجود تشكيلات مسلحة تنتهج العمل السياسي، إلا أن الدور السياسي للحشد تعاظم بشكل أكبر، وتحول إلى معضلة سياسية واجتماعية معا.