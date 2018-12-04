فرنسا تعلق الإجراءات الضريبة إثر احتجاجات السترات الصفراء

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، تعليق الإجراءات الضريبة، وذلك إثر تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الفرنسية.

وأكد إدوارد فيليب رئيس الحكومة الفرنسية تعليق الإجراءات الضريبية الثلاثة لمدة ثلاثة أشهر.

وكان من المقرر أن تصبح تلك الإجراءات سارية المفعول في 1 يناير المقبل.

وشهدت عددن من المدن الفرنسية موجة مظاهرات حاشدة وأعمال عنف احتجاجا على رفع أسعار الوقود.