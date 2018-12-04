جديد سلطان البريكي شيلة (فخر وامجاد) بمناسبة اليوم الوطني للإمارات (فيديو)

أصدر المنشد سلطان البريكي شيلة جديدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات وتعد العمل الثاني له لهذه المناسبة . وكتب كلماتها الشاعر مذكر الحارثي، وقد نالت الشيلة اعجاب جمهور المنشد المتألق سلطان البريكي الذي أصبحت أعماله تحصد ملايين المشاهدات في يوتيوب . كلمات الشيلة : فخر وامجاد كلمات الشاعر مذكر الحارثي أداء سلطان البريكي مكس وتوزيع استوديو تون لايف الكلمات على نار الفخر حمست فكره تتعب النقآد تجمل شاعرن يذكر بهآ وقفة معآزيبه يقلبها هجوسن شارداته في الوطن تنقاد ضميره لو تفرد ما سلم من جور تأنيبه ليا شب الغضا فيها من الطنخه يفوح قنآد تداوي راس شاعر منفرد في طرح اساليبه مواطيها ثقيله لا قبلت ولها عضى وسنآد تورد راعي القاف الكفو صافي مشاريبه من اندر ما اكتب في ديرتن تنجب فخر وامجاد بلادن فوق قوة باس اهلها تفعل الطيبه إمارات المواقف يوم صكات الزمن تزداد حقوق الجار يجذبها وعلم الطيب تحري به خليفه بشتها الضافي لها وقت اللزوم سناد تهاب عداه وقعه لا اعتزى عطبه مظاريبه تخبر عن فعل يمناه وترد الخبر الاجواد وعلم الطيب لو يخفيه وقت الصدق ندري به على يمنآه فكآك النشآيب علة الحسآد محمد لا اعتزى راعى الحكى تبرك عرآقيبه ابو خالد ليا ساق الهقآوي صآدر ورآد فعوله كآيده والغيم تحته تمشي بهيبه طموحه ابعد من اللي نشوف وعاد حلمه عاد يا كيف نشوف واسمه في السماء مبعد مرآقيبه هذا عين الشعب نبض العرب للدين سيف حاد مجرده الولي للحق والعربان تدري به جنوده لاعتزوا بأخوان شما ظربهم يزداد فعلهم ينذكر بالهز والعذراء تماري به رجال تنطرب لا صار في الدعوى رمي وزنآد الا منه اقبل الموت الحمر قامت تهلي به حرار في ميآدين الحرايب شبلهم هداد يروح الرجل منهم للوطن واهله تفآدي به



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