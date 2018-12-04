السعودية.. إنشاء فريق للأمن العام لسباقات السيارات والدراجات النارية

وافق الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام، على إنشاء فريق للأمن العام لسباقات السيارات والدراجات النارية للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

ويمثل الفريق نخبة من مسنوبي الأمن العام من المحترفين والهواة في هذا المجال، بقيادة بطل الراليات السعودي للعام ٢٠١٨م بفئة (T3) المقدم شاكر بن سليمان التويجري.

وجاء ذلك على خلفية سعي الأجهزة الأمنية أسوةً بكل القطاعات الحكومية لرفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية والسباقات العالمية.