الجمال لم يشفع لها.. القبض على عارضة أزياء بتهمة تهريب المخدرات!

دبي - بواسطة محمد فارس عارضة الأزياء التشيكية "تيريزا هالسكوفا" © Albawaba.com قدمت بواسطة

تحولت عارضة أزياء حسناء من جمهورية التشيك الى حديث العالم بعد أن اتهمتها السلطات الباكستانية بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وتقول السلطات الباكستانية أنه تم إلقاء القبض على عارضة الأزياء التشيكية "تيريزا هالسكوفا" (22عامًا) قبل عدة أشهر بعد محاولتها لتهريب كميات من الهيروين تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، على متن رحلة متجهة إلى أيرلندا من مطار لاهور بباكستان.

وذكرت السلطات الباكستانية، أن نحو 9 كيلوغرامات من المخدرات كانت مخبأة في تماثيل صغيرة موضوعة في حقيبتها.

ودخلت تيريزا في نوبة بكاء، بعدما علمت خلال الجلسة بأنه جرى تأجيل المحاكمة مرة أخرى، مشيرة الى أنها زارت باكستان من أجل المشاركة من عروض أزياء، وأنها لا تعرف كيف وصل الهيروين إلى حقيبتها، وقالت إن التماثيل كانت هدايا تلقتها أثناء الزيارة.

وفي حال إدانتها، فإن "تيريزا" قد تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات في باكستان، التي تطبق عقوبة الإعدام على الذين تضبط معهم كميات تصل إلى 10 كيلوغرامات من المخدرات.

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