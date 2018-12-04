رسميا.. فرنسا تعلن تعليق الضريبة على المحروقات 6 أشهر

كتب: نرمين عفيفي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدور فيليب، تعليق الضريبة على المحروقات، داعيًا إلى الهدوء.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدور فيليب، إنه بعد المناقشات مع العديد من الجهات في الأيام الأخيرة، جرى تعليق التدابير المالية وعدم تطبيقها قبل 6 أشهر، قبل أن تناقش من الجهات المعنية، مؤكدا: "نريد أن نحدد مع الوقت بعض التدابير العاملة والفاعلة".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي له، "استمعنا لبعض الإفادات عن الغلاء، ولذلك سنرجئ القرارات لبضعة أشهر حتى يجرى إيجاد التكليفات المناسبة، وأيضا رسوم الكهرباء والغاز التي...