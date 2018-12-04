محمد بن سلمان العربي الوحيد في قائمة "التايم" لشخصية العام

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمة شخصية العام لسنة 2018. وحل محمد بن سلمان على رأس قائمة الشخصيات السياسية في الترشيحات المستمرة، حيث أنه يتقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والسيناتورة الجمهورية عن ولاية مين الأمريكية سوزان كولينز، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،...

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