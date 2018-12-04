السفير السوري معزيا في الجاهلية: حلفاؤنا يكبرون كل يوم

أكد السفير السوري ​علي عبد الكريم علي​ في تصريح له بعد تقديمه واجب العزاء في ​الجاهلية​ أن "حلفاؤنا يكبرون كل يوم و​سوريا​ لم تتعامل الا بمنطق الاخوة ونرجو ان يكون انتصارها خيرا ل​لبنان​ والمنطقة".

وأكد علي أننا "نرجو الامان والخير للبنان كله ونأمل ان يكون الانتصار في سوريا خيرا على لبنان وسوريا معا".