السفير السوري معزيا في الجاهلية: حلفاؤنا يكبرون كل يوم

أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي في تصريح له بعد تقديمه واجب العزاء في الجاهلية أن "حلفاؤنا يكبرون كل يوم وسوريا لم تتعامل الا بمنطق الاخوة ونرجو ان يكون انتصارها خيرا للبنان والمنطقة".
وأكد علي أننا "نرجو الامان والخير للبنان كله ونأمل ان يكون الانتصار في سوريا خيرا على لبنان وسوريا معا".
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