الخطيب التقى أحمد الحريري:حملنا رسالة مفادها انه ليس من مقاماتنا التطاول على الشخصيات

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​طارق الخطيب​ اثر لقائه الامين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ انه "حملنا رسالة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ الى تيار المستقبل وكل الجهات في الجبل وفي الوطن وفحوى الرسالة انه ليس من مقاماتنا في البلد التطاول على الشخصيات في بلدنا".

وقال: "بصرف النظر عن المسافة المتباعدة بين بعض الفرقاء نتمنى على جميع القوى رفع منسوب الاعتدال لتوسيع المساحة المشتركة الذي يجب ان تضمنا جميعا للنهوض ببلدنا الذي يواجه تحديات كثيرة"، مؤكدا انه "لمسنا من المستقبل تلاقٍ كبير على المساعي التي نقوم بها، ونتمنى وضع الخلافات جانبا والعمل لتجنيب ساحتنا الداخلية الأزمات".