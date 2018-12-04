اشار رئيس ​حزب الكتائب اللبنانية​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "الدولة لما ما فيا عالمافيا ما دولة ، بدنا الدولة 24/24 ".

شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الجميل: الدولة لما ما فيا عالمافيا ما دولة بدنا الدولة 24/24 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .