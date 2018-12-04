سرقة كابل تابع للشبكة العامة للهاتف الارضي في بلدة السن العكارية

اقدم مجهولون ليلا على طريق عام بلدة السن العكارية على قطع عامودين خشبيان للشبكة العامة للهاتف الارضي "​اوجيرو​" بواسطة الة حادة ورميهما على جانب الطريق كما اقدموا ايضا على قطع الكابل عنهما وسرقته بمسافة اجمالية حوالي ١٠٠ متر.

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