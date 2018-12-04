الخارجية الإسرائيلية: نشاط الجيش الإسرائيلي ضد أنفاق حزب الله هو دفاعي

كشفت القناة "العاشرة" الاسرائيلية ان ​الخارجية الإسرائيلية​ عممت على جميع السفراء الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم بإرسال رسائل إلى أعلى المستويات في البلدان التي يتواجدون فيها، للتوضيح أن نشاط ​الجيش الإسرائيلي​ على الحدود الشمالية ضد أنفاق ​حزب الله​ هو دفاعي ويتم تنفيذه في الأراضي الإسرائيلية وأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد.

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