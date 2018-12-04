بدوي: صراخ العدو الاسرائيلي هو صراخ الخائف والمرعوب

إعتبر المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت بدوي أن "صراخ العدو الاسرائيلي هو صراخ الخائف والمرعوب واساليبه الدعائية والاعلامية لايهام الرأي العام لم تعد تنطلي على احد"، مؤكدا ان "ما قام به العدو الاسرائيلي صباح اليوم بعمليات حفر وبحث في شمال فلسطين المحتلة المقابلة لمنطقة كفركلا اللبنانيه مدعياً اكتشاف انفاق مرتبطه بجنوب لبنان لهو تضليل اعلامي موجه للداخل الاسرائيلي وذلك بهدف حرف انظار الداخل الاسرائيلي عن ازمات ومعناة العدو جراء تآكل جبهته الداخلية عسكرياً وسياسياً وبالتالي توجيه رساله لدول الغرب وامريكا للايحاء بان اسرائيل تواجه خطراً داهماً من الجهة الشمالية لفلسطين المحتلة المتصلة مع لبنان ما يعني تهديداً من حزب الله تحديداً".
وشدد بدوي على ان "المقاومة اللبنانية الباسلة واجهت العدو الاسرائيلي وجهاً لوجه وهزمته في كل الازمنه والامكنة وهي ليست بحاجة لاستعمال اي انفاق في اي مواجهة مقبلة مع العدو الاسرائيلي والسبب هو ان المقاومة اللبنانية سوف تجتاز الحدود اللبانية فوق الارض باتجاه البوصلة نحو ارض فلسطين المحتلة حاملة علم المقاومة لتزرعه في ارض فلسطين وكل ذلك سيكون على رأس الاشهاد وبالصوت والصورة"، مشيرا الى ان "العدو الاسرائيلي بات مسكوناً بعقدة الخوف والهلع نتيجة ادراكه تآكل قوة جيش العدو ولم يعد يمتلك القدرة والجرأه على اي مواجهه خصوصاً بعد رسالة المقاومة اللبنانية المصوره والتي حملت للعدو رسالة واضحة ورادعة عنوانها ان تجرأتم سوف تندمون".
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