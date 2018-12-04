لجنة الاعلام اصدرت توصيات لوضع استراتيجية وطنية للامن السيبراني

انعقدت ​لجنة الاعلام والاتصالات​ برئاسة النائب ​حسين الحاج حسن​ واصدرت توصيات منها وضع استراتيجية وطنية للامن السيبراني، وتنسيق التكامل بين جميع الشركاء والفرقاء وانشاء مركز وطني للامن السيبراني ومركز وطني للمعلومات وتطوير التشريعات وتوعية المواطن حول الامن السيبراني، فضلا عن تطوير التشريعات المتعلقة بهذا الامر.

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