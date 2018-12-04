رئيس مدينة طوخ يستقبل "بائعة البرسيم" ويقبل رأسها: "حقك مش هيضيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر محمد خيري رئيس مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، إحالة موظف بإحدى الوحدات المحلية، للتحقيق وإيقافه عن العمل ونقله لديوان عام المدينة، لاعتدائه بالضرب على مسنة أثناء بيعها "برسيم" للإنفاق على أسرتها.

واستقبل خيري، في مكتبه اليوم الثلاثاء، سعاد حسن متولي، التي جرى الاعتداء عليها من قبل الموظف وقبل رأسها، وأكد أن حقها لن يضيع وأنه لن يقبل بأي تجاوز.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قصة اعتداء أحد الموظفين في وحدة محلية بطوخ، مكلف بجمع أموال من الباعة الجائلين نظير إشغال الطريق، على مسنة بعد أن طلب منها جنيهين، فقالت له "هو مكسبي من البرسيم دة قد إيه علشان أديلك 2 جنيه" لكن الموظف حمل "البرسيم" وألقاه في الشارع، فردت السيدة "حسبي الله ونعم الوكيل"، وذهبت إلى الوحدة المحلية بصحبتها زوجة نجلها لكي تشتكي الموظف للمسؤولين.

وأثناء تقديم السيدة لشكواها تصادف وجود الموظف هناك ورأى السيدة قال لها: "إنتي تيجي تشتكيني وسبها أمام الجميع" فردت عليه، فما كان منه إلا أن أوسعها ضربا وأوقع حجابها، ولم يتدخل أحد من موظفي الوحدة المحلية للدفاع عنها وسط صراخها وصراخ زوجة نجلها.