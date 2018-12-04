إيران: لو مُنعنا من تصدير النفط فلن نسمح للآخرين بالتصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة لن تتمكن من وقف صادرات النفط الإيراني.
وهدد روحاني بالقول :"لتعلم أمريكا أننا سنظل نبيع نفطنا، وأنها لن تتمكن من وقف صادرات النفط الإيرانية، ويجب أن تعرف أنه لو مُنعنا من تصدير نفطنا عبر الخليج في يوم من الأيام فإننا لن نسمح للآخرين بتصدير نفطهم"
وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي فرض عقوبات مشددة كانت مفروضة على إيران وتم رفعها في إطار الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية عام 2015 .
ورغم التهديدات الأمريكية السابقة بأن العقوبات ستقود إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، فقد منحت الولايات المتحدة على نحو مفاجئ إعفاءات لثماني دول تتيح لها استمرار شراء النفط الإيراني لستة أشهر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان جرى توقيعه في يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات النفط الإيرانية تمثل مصدر أكثر من نصف العائدات الأجنبية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني القول إن الولايات المتحدة "لن تتمكن من قطع علاقاتنا التجارية مع المنطقة والعالم، ويجب أن تعرف أن جميع أبناء الشعب الإيراني سيحافظون على العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة والعالم".
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