"تأجيل إعادة النظر في إعدام متهميّن بقضية "خلية العمليات المتقدمة" لـ 18 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المحامي عماد مبارك، عضو فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، إن محكمة الطعون العسكرية العليا، أجلت التماسًا بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد متهميّن اثنين بالإعدام حضوريًا في القضية، لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

وبحسب المادة مادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، ولا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام، حسب المادة 448 من القانون.

كانت محكمة الطعون العسكرية، قضت بتأييد إعدام متهمين اثنين، وقبول طعن 4 آخرين على حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 174 لسنة 2015 عسكرية، كما أيدت حكمًا بالسجن المؤبد و15 عاما على 12 آخرين.

وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة (أول درجة) قد قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، و15 عامًا لـ6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.