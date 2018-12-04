برلماني يكشف عن اعتداء موظفين بالمصحات على مرضى نفسيين

صوب البرلماني المستقل عن الدائرة (12) تندلتي ، أحمد صباح الخير انتقادات لاذعة على مصحات العلاج النفسي بالبلاد ، واتهم جهات لم يسمها بالاعتداء على المرضى واستغلال حالتهم النفسية .
ودق صباح الخير ناقوس الخطر بالمصحات كافة ، وطالب وزارة الداخلية والجهات المختصة بضرورة الاطلاع بدورها للوقوف على أمر المصحات .
وأضاف بحسب صحيفة مصادر(بدلاً من أن يجد المريض الاهتمام والرعاية الصحية فإنه يتعرض للاعتداء من قبل مجموعات داخل المصحة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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