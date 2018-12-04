مجلس المريخ يعاقب عبدالصمد على محاربة الفساد بالإبعاد والتحقيق

يذكر أن رئيس المجلس المريخ محمد الشيخ مدني حضر جزءا من الاجتماع الذي كان ساخنا وأصدر المجلس قرار بفتح بلاغات جنائية ضد كل من يتعرض لأعضاء المجلس باتهامات جائرة على حد زعم المجلس .

وجاءت هذه الخطوة رداً على الشكوى القوية التي دفع بها عبدالصمد الرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية ضد أحمد مختار الذي خصم مبلغ 15 الف دولار من نصيب عائد قمة زايد لصالح كليتشي وسلم اللاعب المبلغ بالعملة المحلية وذهب الفارق في السعر لغير مصلحة المريخ الامر الذي دفع عبدالصمد لتصعيد القضية مع المطالبة الفورية بعودة الأموال للخزنة الحمراء وبدلاً أن يجد الموقف القوى لعبد الصمد الإشادة والتقدير من المجلس مع دعم مساعيه لمحاربة الفساد والتصدي لأي المجلس على مواقفه القوية بالإقصاء من أمانة المال مع تعيين البديل العميد عبدالرحيم والذي رفض تولي المنصب وأحرج المجلس الذي نال سخط الجماهير الحمراء بسبب القرار الغريب .

ولم يتوقف مجلس المريخ في حدود إبعاد عبدالصمد من منصب أمين المال بل اتخذ المجلس قراراً في إجتماعه الذي عقد ظهر امس الإثنين باخضاع امين الخزينة عبدالصمد محمد عثمان للتحقيق على خلفية تصريحاته ضد اعضاء المجلس فيما يخص صرف أموال رحلة أبوظبي ، ولم تعد يعلن المجلس عن القرار ضمن التنوير الصحفي الذي عقده علي أسد مساعد الرئيس وعمر محمد عبدالله عضو المجلس حيث تم الكشف فيه تكليف عبدالرحيم بدرالدين بمهام أمين الخزينة بدلاً من عبدالصمد .

وحسب ما تحصل عليه سبورت 249 فإن لجنة التحقيق ضمت عبدالمنعم النذير مساعد الرئيس وعضوي المجلس التجاني الأصم وعمر محمد عبدالله، وقرر المجلس وبحسب صحيفة الصدى مطالبة عبدالصمد بتقديم تقرير كامل عن فترته أميناً للخزينة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)