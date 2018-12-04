مشادات كلامية حادة بصفوف الصراف الآلي بالخرطوم

أدت أزمة السيولة النقدية في البنوك السودانية إلى اصطفاف العملاء في صفوف طويلة أمام أجهزة الصرف الآلية وداخل منافذ الصرف بالبنوك لساعات طويلة مما نتج عنها، مشادات حادة وأخرى طريفة بين النساء والرجال بمواقع صفوف الصرافات الآلية للبنوك المختلفة بالعاصمة. حيث يرى الرجال انهم أولى من النساء في السحب وينظمون أنفسهم بدخول”4″ رجال مقابل امرأة واحدة لصرف المال، مما يؤدي إلى النقاشات بينهم.

وبحسب مشاهدات محررة أخبار الخليج 365، تقوي المصطفات حجتهن بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (ما أهانهن إلا لئيم) ويرد الرجال بـ “الرجال قوامون على النساء” و تعلوا الأصوات من الجانبين حتي يتدخل العقلاء والظرفاء في تلطيف الأجواء ويختتم النقاش أحيانا بالضحكات أوبالتحدي وإظهار القوة من الجانبين.

وفي المقابل، أنشأت مجموعة واتساب نسائية تهدف إلى معرفة الصرفات المتوفر بها المال، لمساندة بعضهن.

نهي الحكيم

الخرطوم (أخبار الخليج 365)