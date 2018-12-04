(شيكان) تقر هيكلة جديدة تطيح بـ(600) موظفاً

علمت مصادر أن المدير العام لشركة شيكان للتأمين ، عبد المحسن عبد الباقي يرتب لأكبر عملية هيكلة للشركة في تاريخها ، حيث تقتضي الهيكلة الجديدة التخلص من 600 موظف دفعة واحدة .

وقالت ذات المصادر أن ترتيبات المدير العام ، تجري في سرية تامة وسط تكتم شديد وأن الأمر محصوراً في دائرة ضيقة جداً .

ويبلغ العاملين بشركة شيكان أكثر من 1200 موظف وعامل .

وتأتي الهيكلة متزامنة مع قانون التأمين الذي أجازه المجلس الوطني مؤخراً والذي قضى بفصل التأمين الطبي والتكافل لتكون شركة قائمة بذاتها .

وقالت المصادر أن الهيكلة جاءت بناءً على توصية مركز تطوير الغدارة بعد دراسة أوضاع الشركة ، وفي وقت سابق قدم مركز المجذوب للدراسات والاستشارات توصية مشابهة بتخفيض (40%) من العاملين بالشركة لكن التوصية لم تر النور ، وقالت المصادر أن التوصية الحالية قيد التنفيذ قريباً .

لكن مصادر في نقابة العاملين أكد أنها ستتصدى للهيكلة الجديدة ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما اسمتها بالمجزرة حال نفذت .

وتعتبر شيكان بحسب صحيفة مصادر أكبر شركة تأمين على مستوى السوق السوداني للعام 2015م الصادر عن هيئة الرقابة على التأمين ، وتزاول الشركة نشاطها التأميني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقتضي أن يكون التامين تأميناً تعاونياً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)