مجلس المريخ يفاجئ بكري المدينة ويبعده من رحلة الجزائر

غادر مساء أمس مهاجم المريخ بكري المدينة الى مدينة القاهرة المصرية لتلقي العلاج من الإصابة التي يعاني منها على مستوى العضلة الخلفية وسيقابل اللاعب الطبيب المصري الشهير أحمد عبدالعزيز ظهر اليوم وبعد أن تظهر نتائج الفحوصات ورأي الطبيب في الإصابة سيقرر اللاعب إن كان سيمكث بالقاهرة لإكمال علاجه أم سيعود لإكمال التداوي بالخرطوم .

وكان يفترض حسب الإتفاق الذي تم بين مجلس إدارة المريخ وبكري المدينة أن يغادر اللعب الى الجزائر من القاهرة ولكنه تفاجأ أمس عن استلام التذكرة ظهرا بأن التذكرة التي منحها لها مسارها الخرطوم القاهرة الخرطوم .

وحاول اللاعب إجراء عدد من الاتصالات لكنه فشل في الوصول، الى أي إجابة أو الحصول على رد، وكان بكري مصمم على خوض مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة ولكن وبحسب صحيفة الصدى أن اللاعب أصيب بإحباط كبير عقب تسلميه تذكرة الى الجزائر من مطار الخرطوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)