الرئيس النجيري يرد على أنباء استبداله بشبيه من السودان

نفى الرئيس النجيري ، محمد بخاري ، مزاعم قالت إنه توفي إن سودانياً شبيهاً له حل محله ، ليخرج عن صمته إزاء شائعة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر .

وقضى بخاري الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير خمسة أشهر في بريطانيا العام الماضي حيث كان يعالج من مرض لم يتم الكشف عنه .

ومن بين الفضيات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتناقلها بعض ساسة المعارضة أن شبيهاً من السودان يدعى جبريل حل محله ، ولم يتم تقديم دليل على ذلك ، لكن التسجيلات المصورة المتعلقة بهذه المزاعم لا تزال تبث آلاف المرات على يوتيوب وفيسبوك .

وبسؤاله عن جبريل ، قال بخاري لنيجيريين في بولندا حيث يحضر مؤتمراً هناك (أؤكد لكم إنه أنا ، سأحتفل قريباً بعيد ميلادي السادس والسبعين وسأظل قوياً) .

وقال (الكثير من الناس كانوا يتمنون موتي أثناء تدهور حالتي الصحية) مضيفاً بحسب صحيفة مصادر أن من يروجون للشائعة (جهلة وليسو متدينين).

ونشرت الرئاسة تصريحات بخاري في بيان بالبريد الإلكتروني بعنوان (الرئيس بخاري يرد على مزاعم استنساخ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)