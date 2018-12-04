كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة تصطدم بمشفى للأولاد وتنفجر بأمريكا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي و"اليوتيوب" مقطع فيديو لحادث مروع لطائرة أمريكية اصطدمت بمشفى أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. وقامت وكالة أمريكية بنشر الفيديو الذي يوثق اللحظات الأولى من الاصطدام والانفجار لحظة حصوله. وأظهر الفيديو كيف اصطدمت الطائرة بجدار تابع لمشفى مخصص بالأولاد وتلاه انفجار كبير. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث تسبب بقتل شخصين كانا على متن الطائرة، أما الموجودين داخل المبنى فنجوا بأعجوبة. وتقوم السلطات الجوية بالتحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.



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