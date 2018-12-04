كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة جماعية للعاملين في قناة "قطر اليوم" بسبب "التجاوزات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت مجموعة من الصحافيين والعاملين في قناة "قطر اليوم"، من ضمنهم مديرها، علي صالح الخلف، استقالاتهم بسبب ما اعتبروه تجاوزات وعدم احترام، وتضارباً في الآراء وتخبطاً في القرارات من قبل أطراف ليست لها دراية بالعمل الإعلامي.

وبحسب ما أوردته "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أكد الخلف أن قرار الاستقالة جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي والحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الذي كانوا من المؤسسين له، وقدموا الكثير من التضحيات من أجل أن يستمر وينجح، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأعرب فريق قناة "قطر اليوم" عن استيائهم من تصرفات الإدارة الجديدة وتدخل أطراف لا علاقة لهم بالشأن الإعلامي في سير العمل وتعطيل جدول التصوير، بالإضافة إلى تشويش المستشار القانوني لدى القناة على فريق العمل بأسلوب التهديد والوعيد، ما أدى إلى إرباك فريق العمل وتعطيل التزاماتهم بتصوير فعاليات اليوم الوطني في درب الساعي.