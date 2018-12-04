كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تجميد زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء" رفضا للزيادات ااضريبية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، "القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع".

وتابع "المشاورات القادمة يجب أن تكون وطنية وتجمع ممثلين عن كل الطبقات الفرنسية".

كما لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "أسعار الكهرباء والغاز لن ترتفع خلال الشتاء".

وذكر فيليب، في كلمة له، إن الحكومة لا تقبل أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي وستتم معاقبة كل من قام بأعمال الشغب.



