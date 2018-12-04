كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يستقبل وزير التربية الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 4 الجاري، السيد عبد الله جودح بري وزير التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، وشهد اللقاء تناول مجمل الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لدعم تثبيت الأمن والاستقرار في الصومال ومساندة الحكومة الفيدرالية في تنفيذ خططها الرامية للنهوض بقطاع التعليم في البلاد.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد للوزير الصومالي على التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم الخطط الوطنية التنموية التي أعدتها حكومة الصومال ومساندة كل ما من شأنه أن يساهم في إعادة تأهيل بنيته الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لأهم المبادرات العربية التي يجري تنفيذها في هذا المضمار، وعلى رأسها التحضير لاجتماع فني موسع سيعقد منتصف الشهر الجاري بمقر الأمانة العامة للجامعة لدعم برامج التنمية بالصومال وبحث مسألة إعفاء الصومال من ديونه الخارجية، ومساهمة الجامعة في عملية تعريب وطباعة وتوزيع مشروع الدستور الصومالي الذي سيطرح للاستفتاء على الشعب الصومالي العام القادم، والإعداد لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى ستستضيفه دولة الكويت لدعم النهوض بقطاع التعليم الصومالي.