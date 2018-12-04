كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إلغاء مباراة لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومونبيليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت شرطة باريس، منذ قليل، إلغاء مباراة لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومونبيليه المقرر إقامتها السبت المقبل، لأسباب أمنية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.
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