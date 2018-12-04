كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: ترامب يؤسس نظاما ليبراليا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لدبلوماسيين في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس دونالد ترامب يسعى لتأسيس نظام عالمي جديد تدعمه القيادة الأمريكية والديمقراطية، وألقى باللوم على إيران والصين في زعزعة استقرار العالم".
وقال بومبيو في حديث عن السياسة الخارجية: "نعتمد في أرفع تقاليد ديمقراطيتنا العظيمة على الدول النبيلة في بناء نظام ليبرالي جديد يمنع الحرب ويحقق رخاء أكبر".
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