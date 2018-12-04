الجزائر تحدد موقفها من “كان” 2019.. وزير الرياضة: “التنظيم يحسم في الكواليس”

أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري، محمد حطاب، أن بلاده لا تفكر حاليا في تقديم ملفها من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بعد أن تم سحبه من الكاميرون، يوم الجمعة الماضية، بسبب عدم استجابتها لدفتر التحملات الذي وضعه الاتحاد القاري للعبة.

وفي تصريح لوسائل إعلام جزائرية، الإثنين، قال حطاب ” التقدم بعرض أو ملف لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لا يتم بسهولة، وهي الآن ليست من أولوياتنا”.

ويضيف وزير الشباب والرياضة في الجارة الشرقية، ” لا يمكننا الحديث اليوم عن ترشح بهذه البساطة، هذا يتطلب منا تفكيرا عميقا، الأمور لا تتم بهذه السهولة، ونذهب هكذا بالترشح لدى الكاف”.

وبخصوص جاهزية بلاده لهذه التظاهرة، يؤكد المتحدث نفسه: ” الأمر لا يتعلق بالتجهيزات والبنى التحتية والملاعب، الجزائر تتوفر على كل هذا، خلف تنظيم تظاهرات من هذا الحجم هناك عمل يتم في الكواليس، خلف الشاشة، هناك دواعي سياسية، يجب على المسؤولين دراستها بعناية”.

وشدد المسؤول الجزائري ذاته على أن، ” الجزائر ستفكر في المسألة، لن نتقدم من أجل عدم الفوز بشرف استضافة التظاهرة، لا مجال للارتجال في هذه الأمور”.