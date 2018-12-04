رئيس الرجاء: “الثقة عادت”.. السفري: ” نحن فريق ألقاب وينتظرنا عمل كبير” – فيديو

اعتبر جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، أن تتويج الفريق بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، جاء بعد مجهودات ومعاناة كبيرة من قبل الأنصار، وإدارة النادي، واللاعبين، وأن هذه الكأس هي ثمرة الثقة التي عادت أخيرا للفريق الأخضر وسادت بين مختلف مكوناته.

وقال الزيات، في تصريحات لوسائل الإعلام مباشرة بعد عودته من الكونغو الديموقراطية، إن اللاعبين وثقوا في المكتب المسير الجديد، وأكدوا وفاءهم للنادي الأخضر، فقدموا كل التضحيات الممكنة من أجل التتويج بكأس الـ”كاف” والذي كان في ظروف صعبة في العاصمة الكونغولية، كينشاسا.

من جانبه، عبر يوسف السفري، مساعد المدرب خوان كارلوس غاريدو، عن سعادته الكبيرة بهذا اللقب، ” والذي جاء بعد مشوار ومعاناة طويلة”، وشدد السفري على أن الفريق الأخضر ” عاد لمكانته الطبيعية وهي منصة التتويج بالألقاب، لكن ينتظرنا عمل كبير من أجل الحفاظ على هذا المستوى والمنافسة على جميع الألقاب”.

إليكم تصريح كل من رئيس الرجاء ويوسف السفري: