وقفة احتجاجية ضد العنف لموظفي وأطباء مستشفى الناصرة الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استجابة لدعوة نقابة المستخدمين ونقابة الأطبّاء في مستشفى الناصرة- الإنجليزي، شارك العشرات من الموظّفين والأطباء في وقفة احتجاجيّة ضد العنف ضد النّساء والعنف المستشري في مجتمعنا عامّة اليوم، الثلاثاء.
وأعلن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، رجالا ونساء، رفضهم للعنف ورفعوا شعار "كفى للعنف ضد النساء".
وفي كلمتها أعربت عضو لجنة المستخدمين، عبير سواعد، عن اتّحاد كافّة المستخدمين ضدّ هذه الظاهرة، وشاركت الحضور بمعطيات وأرقام مقلقة حول النسب المرتفعة لضحايا العنف من النساء. أما بروفيسور فهد حكيم فقد شدّد على أهميّة موقف الجميع، رجالا ونساء، ضد استضعاف المرأة والعنف ضدّها.
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