اللد: طلاب ثانوية يحتجون على فصل 3 معلمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتج طلاب من مدرسة دار الحكمة الثانوية "عتيد" في مدينة اللد صباح اليوم، الثلاثاء، على قرار فصل 3 معلمين من المدرسة دون أسباب واضحة، حسبما قالوا.

وعلق الطلاب دراستهم ورفضوا الدخول إلى المدرسة ونظموا وقفة احتجاجية أمام مدخل المدرسة، مطالبين مديرة المدرسة بالتراجع عن قرار فصل المعلمين الثلاثة.

واعتبر الطلاب قرار فصل المعلمين الثلاثة تعسفيا، وقالوا إن هؤلاء المعلمين من خيرة معلمي المدرسة، وإن الموضوع ناتج عن ملاحقة لهؤلاء المعلمين.

كما هتف الطلاب رافعين شعارات تنادي نائب رئيس البلدية ومسؤول ملف المعارف في بلدية اللد، يوسي هاروش، بالتوقف عن التدخل في شؤون مدرستهم ومعلميهم، ورفعوا لافتات ضده.

وبدت الأجواء في المدرسة مشحونة جدا، أدت إلى تدخل الشرطة لفض اعتصام الطلاب ووقفتهم الاحتجاجية.

يذكر أن المعلمين الذين تقرر الاستغناء عن خدماتهم هم: المعلمة آلاء أبو ناصر والأستاذ أحمد أبو ناصر والأستاذ ياسر ياسين.

هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب مديرة المدرسة دون جدوى، وسنقوم بشره فور وصوله.