إيران تهدد مجددا بإغلاق هرمز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أربعة شهور من تهديد سابق، هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مجددا بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث إجمالي صادرات النفط العالمية التي تنقل بحرا.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن روحاني قوله اليوم الثلاثاء "إذا قررت الولايات المتحدة يوما ما وقف صادرات إيران من النفط، فلن يصدر نفط عبر الخليج".

يشار إلى أن المضيق الذي يقع عند مصب الخليج يلعب دورا حيويا في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعهد روحاني أيضا بألا تتمكن الولايات المتحدة من منع إيران من تصدير نفطها الخام.

وكان روحاني أدلى بتهديدات مشابهة في السابق، خاصة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص صادرات إيران من النفط إلى الصفر.

ولاقت تهديدات الرئيس الإيراني ترحيبا من قبل عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين بينهم الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الجناح القوي للحرس الثوري الإيراني.