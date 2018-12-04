تقارير: برشلونة قد يفقد سواريز في الديربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن حالة من الشك تحوم حول جاهزية النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، لمباراة الديربي بين فريقه برشلونة أمام إسبانيول بعد الإصابة التي تعرض لها بمواجهة أتلتيكو مدريد.

وعانى سواريز من انزعاجات بالركبة اليمنى، وقد أعلن برشلونة غيابه لمدة أسبوعين، وعلى أثرها اتبع اللاعب علاجا بيولوجيا بالخلايا الجذعية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك شكوك حول لحاق سواريز بلقاء الديربي السبت القادم، بالرغم من أن حالة اللاعب إيجابية وهناك ثقة بأنه قادر على خوض المباراة.

وأضافت "سواريز سيواصل عمله حتى نهاية الأسبوع، ويوم الجمعة سيكون الفصل في موقفه لتحديد أمر مشاركته في المباراة بشكل نهائي".

يُذكر أن برشلونة استعاد صدارة ترتيب الليغا برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إشبيلية.