رأس العين: اعتقالات إثر شجار على خلفية الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت بلدة رأس العين قرب وادي سلامة في منطقة الجليل الواقعة تحت نفوذ المجلس الإقليمي "مسغاف"، شجارا بمشاركة العشرات تخلله إطلاق مفرقعات نارية وإلقاء حجارة على خلفية الانتخابات، الليلة الماضية.

وعلى أثر ذلك، قامت الشرطة باعتقال 10 مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما من رأس العين على خلفية ضلوعهم في أحداث عنف شهدتها البلدة في الأيام الأخيرة.

ونظرت محكمة الصلح في مدينة عكا، صباح اليوم الثلاثاء، في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين ومن ضمنهم قاصر على ذمة التحقيق.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن الاعتقالات نفذت في أعقاب وقوع أحداث عنف تخللها إطلاق نار وإلقاء حجارة على خلفية الانتخابات، وقد ضبطت زجاجات حارقة وحجارة معدة للاستخدام.