انت الان تتابع التعليم: دخول طلاب أول ثانوي الامتحان بكتاب المدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم، ردا على أحد أولياء الأمور والمعلمين، إن امتحانات الصف الأول الثانوي مصممة لقياس الفهم وتتضمن أسئلة الطلاب غير معتادين عليها للابتعاد عن مفهوم توقع الطلاب للأسئلة والإجابة، مضيفة أنه لن يتم حساب درجات أولى ثانوي لعام 2018 - 2019 في مجموع الثانوية النهائي، حتى لا يشكل ضغط على الطلاب ولكن سيتم حسابها كنجاح ورسوب لعدم تشكيل ضغط على الطلاب، ويستطيع الطالب الدخول بالكتاب وستكون سنة تدريبية للجميع وبنية تحتية هائلة، وسيتم عمل امتحان واحد في كل ترم.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لن يتم الأخذ بنتائج هذه الامتحانات ولن يكون لها أي تأثير في نجاح أو رسوب الطالب، ولكن ستكون لتدريب الطالب على النظام الجديد وطريقة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا العام ستكون فقط امتحانات تجريبية والهدف من ذلك أن يهتم الطالب بالتعلم والفهم بدلا من