انت الان تتابع السيسي يبعث رسالة خطية لأمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتضمنت الرسالة، التي سلمها وزير الخارجية سامح شكرى خلال استقبال أمير الكويت له، اليوم الثلاثاء، وذلك في قصر "بيان"، سبل تنمية العلاقات الثنائية القوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزها في مختلف المجالات، وحضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص على نقل تحيات السيسي إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها ورسوخها من العلاقات التاريخية التي دائما ما جمعت بين البلدين