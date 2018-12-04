نائب يرد على تقرير الإحصاء بشأن القطن: الخصخصة السبب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ م
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بسؤال بشأن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من انخفاض إجمالي كمية الصادرات من القطن إلى 86.19 ألف قنطار مترى خلال الفترة "يونيو - أغسطس" 2018 مقابل 86.21 ألف قنطار مترى في 2017، بنسبة انخفاض قدرها 0.02?، وأرجع التقرير ذلك لانخفاض محصول القطن، مؤكدًا أنه وفقًا للنشرة الربع سنوية للقطن "يونيو - أغسطس" للموسم الزراعي 2017-2018، كانت الهند أكثر الدول استيرادًا للقطن المصرى حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 36.6 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 42.4? من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو - أغسطس" 2018.
وأضاف عامر، أن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغت 28.8 ألف قنطار مترى خلال الفترة "يونيو - أغسطس" 2018 مقابل 43.8 ألف قنطار مترى في 2017، بنسبة انخفاض قدرها 34.4?، نظرًا لتوقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.وأوضح، أن تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة فى مجموعة الأصناف طويل وسط التيلة، حيث
وأوضح، أن تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة فى مجموعة الأصناف طويل وسط التيلة، حيث بلغ المستهلك منها 28.8 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 99.7? من إجمالي القطن المحلي المستهلك، لافتا أن هناك إهمال فى إنتاج القطن المصري، وذلك بالتوازي مع عمليات خصخصة شركات الحلج والنسيج، وأيضًا نحو 480 مصنعًا من بين 1200 من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة في مدينة المحلة، قد أُغلقت لتعثّر أصحابها وتراكم الديون عليهم، بسبب تدهور سوق صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأشار إلى أن مساحة زراعة القطن تراجعت من مليونين و360 ألف فدان، إلى 150 ألف فدان.
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