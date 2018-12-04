انت الان تتابع رئيس مدينة طوخ لبائعة اعتدى عليها موظف: إحنا آسفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٣ م
استقبل محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، السيدة "سعاد حسن" بائعة البرسيم، والتى تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو وخبر الاعتداء عليها من قبل موظف بالوحدة المحلية بكفر منصور، وقبّل رأسها وطمأنها بأن حقها لن يضيع قائلا: "إحنا آسفين وهتاخدي حقك"، مؤكدًا لها أنه تم وقف الموظف وإحالته للتحقيق، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي شكاوى، بشأن تضررهم من قيام أحد الموظفين بالوحدة المحلية بكفر منصور التابعة لمجلس مدينة طوخ، مكلف بجمع أموال من الباعة الجائلين نظير إشغال الطريق بالتعدى على بائعة مسنة.
وتعود تفاصيل الواقعة لمطالبة موظف بجنيهين من بائعة مسنة، فاعترضت وقالت: «هو مكسبي من البرسيم دا قد إيه علشان أديلك 2 جنيه»، فما كان منه إلا أن حمل البرسيم، وألقاه في الشارع، وما كان من السيدة إلا أن قالت: «حسبي الله ونعم الوكيل»، ثم توجهت بعد ذلك إلى الوحدة المحلية وبرفقتها زوجة
وتعود تفاصيل الواقعة لمطالبة موظف بجنيهين من بائعة مسنة، فاعترضت وقالت: «هو مكسبي من البرسيم دا قد إيه علشان أديلك 2 جنيه»، فما كان منه إلا أن حمل البرسيم، وألقاه في الشارع، وما كان من السيدة إلا أن قالت: «حسبي الله ونعم الوكيل»، ثم توجهت بعد ذلك إلى الوحدة المحلية وبرفقتها زوجة نجلها، كي تشتكي الموظف للمسؤولين.
وعندما وصلت البائعة إلى الوحدة، تصادف وجود الموظف هناك، وما إن رآها حتى قال لها: «أنتي جاية تشتكيني»، ثم انهال عليها بالسب أمام الجميع، وأمام استفزازه ردت السيدة على إهانته قائلة: «أهو أنت»، ليستشيط الموظف غضبا ويعتدى عليها بالضرب حتى إنه أسقط حجابها من على رأسها.
وغادرت السيدة وهي تبكي بعد تعرضها للإهانة والضرب وعقب علم رئيس المدينة أصدر قرارا بوقف الموظف وإحالته للتحقيق.
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