ترامب يوفد بومبيو في مهمة لحشد أوروبا ضد روسيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تسعى الولايات المتحدة لحشد أوروبا على المستوى السياسي ضد انتهاك روسيا لاتفاقية المعاهدة النووية للصواريخ المتوسطة، والتي أعلن ترامب انسحابه منها في أكتوبر.

لا تزال الولايات المتحدة تفكر في استخدام كافة الوسائل والكروت المتاحة من أجل الضغط على روسيا لتعديل سلوكها وممارساتها في ملف معاهدة القوى النووية التي تم توقيعها بين البلدين خلال عام 1987، حتى بعد الانسحاب منها بشكل رسمي خلال أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا بشكل فعلي على مستوى الالتزام ببنود الاتفاق التاريخي، ما أدى إلى الانسحاب بشكل رسمي من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة، فإن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة في التفكير بأساليب الضغط المختلفة على روسيا في هذا الصدد.

وحسب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، يعتزم وزير الخارجية مايك بومبيو استغلال تجمع زعماء حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم الثلاثاء، لزيادة الضغوط على روسيا، بسبب ما قالته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن فشل موسكو في الامتثال لمعاهدة عام 1987 الخاصة بالأسلحة النووية. لماذا انسحب ترامب من معاهدة السلاح

وحسب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، يعتزم وزير الخارجية مايك بومبيو استغلال تجمع زعماء حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم الثلاثاء، لزيادة الضغوط على روسيا، بسبب ما قالته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن فشل موسكو في الامتثال لمعاهدة عام 1987 الخاصة بالأسلحة النووية. لماذا انسحب ترامب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا؟ تريد الولايات المتحدة "البقاء متواصلة" مع الحلفاء الأمريكيين حول كيفية معالجة عدم امتثال روسيا، وذلك وفقًا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية تحدث إلى الصحفيين في طريقه إلى بروكسل أمس الاثنين لحضور المؤتمر.

الولايات المتحدة بدا موقفها السياسي الرسمي واضحًا بشأن الاتفاق، حيث قال ترامب في أكتوبر إنه سينسحب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، مؤكدًا أن "روسيا نشرت صواريخها متوسطة المدى في انتهاك واضح للاتفاق". ومن جانبه، رأى مستشار الأمن القومي جون بولتون أن "الاتفاق عفا عليه الزمن، كما أنه لا يعالج التهديد العسكري الصيني المتزايد".

وضوح الموقف الأمريكي لم يكن سببًا كافيًا لأوروبا من أجل اتخاذ قرارات مماثلة، حيث أظهرت بروكسل دعمًا أقل للتخلي عن الاتفاق تمامًا.

وأرجعت بلومبرج الموقف الأوروبي إلى اعتقاد الناتو، الذي أشاد من قبل بمعاهدة الأسلحة النووية، أنها قامت بدور حاسم في ضمان الأمن لمدة 30 عامًا، وذلك عن طريق إنهاء انتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تطلق من الأرض. ترامب: سأنسحب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن "إعلان ترامب في أكتوبر أثار أسئلة صعبة بالنسبة لأوروبا"، مؤكدًا أنه "في الوقت الذي فشلت فيه روسيا بحل مزاعم خرق المعاهدة، فإن على الولايات المتحدة التفكير في العواقب المحتملة للانسحاب".

وتكمن مهمة بومبيو في حشد أوروبا في مواجهة روسيا، وهو الأمر الذي يمثل بشكل رئيسي هدفًا للولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، في ظل عدم اقتناع العديد من القادة الأوروبيين بضرورة تشديد اللهجة في مواجهة موسكو خلال الفترة المقبلة. وأشارت بلومبرج إلى أن الاجتماعات التي ينوي بومبيو عقدها مع القادة الأوروبيين لن تركز فقط على حشد الحلفاء في مواجهة ممارسات موسكو، ولكنه سيحاول الذهاب إلى هدف عبر بوابة التركيز على زيادة الإنفاق العسكري لجميع أعضاء حلف الناتو، وهي قضية ركز عليها الرئيس الأمريكي منذ فترة طويلة.

الملفات التي تشغل بال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معًا تبدو أداة في يد بومبيو لحشد أوروبا ضد روسيا، خاصة أن وزير الخارجية الأمريكي ينوي إثارة ملف إطلاق روسيا النار على السفن والبحارة الأوكرانيين والاستيلاء عليها بالقرب من شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي. «بيحلم بعالم أحادي القطب».. موسكو ترد على ترامب ومهد البيت الأبيض الطريق لجهود بومبيو، عندما أكد أن هذا التصرف هو السبب وراء إلغاء ترامب لقائه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي ينظر إليه على أنه بداية جهود تمهيد الأرض لرحلة بومبيو.

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