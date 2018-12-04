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انت الان تتابع مارفل تعلن موعد طرح «تريلر» Avengers 4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٤ م
منذ صدور فيلم Avengers: Infinity War في وقت سابق من هذا العام، والجمهور متحمس لمعرفة كل شيء عن الجزء الرابع من السلسلة التي حصدت مليارات الدولارات، منذ أن بدأت شركة مارفل في إنتاجها، وقد تكتمت الشركة على تفاصيل الفيلم الجديد، حتى الاسم اكتفت بمنحه Avengers 4 دون مزيد من الإيضاح، حتى كشفت الشركة أخيرًا عن بشرى سارة لمحبي السلسلة، فغدًا 5 ديسمبر يصدر أول تريلر للفيلم، بعد طول انتظار من الجمهور لمعرفة تطورات أبطالها الخارقين بعد وفاة عدد كبير منهم في الجزء الثالث، أبرزهم Spider-Man وDoctor Strange.
وعبر جمهور السوشيال ميديا عن فرحتهم بهذا الخبر، حيث تصدر الحديث عن Avengers 4 تريند موقع «تويتر»، وقد تطرقوا لظهور أول بطلة خارقة لمارفل Captain Marvel في الفيلم، وستقوم بدورها بري لارسون. يركز الفيلم على شخصية كارول دنفر التي تتحول إلى أقوى بطلة خارقة عرفها كوكب الأرض، الذي أصبح محاصرا
وعبر جمهور السوشيال ميديا عن فرحتهم بهذا الخبر، حيث تصدر الحديث عن Avengers 4 تريند موقع «تويتر»، وقد تطرقوا لظهور أول بطلة خارقة لمارفل Captain Marvel في الفيلم، وستقوم بدورها بري لارسون.
يركز الفيلم على شخصية كارول دنفر التي تتحول إلى أقوى بطلة خارقة عرفها كوكب الأرض، الذي أصبح محاصرا داخل حرب مجرات تقودها الكائنات الفضائية.
من المتوقع أن يصدر فيلم Avengers 4 في أواخر العام المقبل وسيشارك في بطولته كريس إيفانز بدور كابتن أمريكا، وسكارليت جوهانسون بدور الأرملة السوداء، وروبرت داوني جونيور بدور "ايرون مان"، وحتى الآن ما زال الجمهور لا يعرف إن كانت شخصية الشرير ثانوس من الجزء الثالث سوف تشارك في هذا الجزء أيضًا أم لا؟! بنرشحلك قبل الحرب الأهلية.. 7 معلومات لا تعرفها عن «iron man»
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