حملات أمنية لضبط المسجلين وحائزي الأسلحة بالعمرانية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٨ م

حملة أمنية - أرشيفية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة العمرانية وتحديدا بشارع مستشفى الصدر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث ومرور وقوات أمن الجيزة، بالإضافة إلى إدارتي شرطة المرافق والحماية المدنية. وحققت الحملة نتائج عدة، أبرزها في مجال البحث الجنائي، إذ تمكنت بقيادة اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 5 قطع سلاح ناري وأبيض، وقضية اتجار في المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية بمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد أمين، مفتش الطالبية والعمرانية، عن تنفيذ 46 حكما قضائيا (23 جزئي – 11 غرامات – 3 مخالفات – 6 مستأنف – 3 جنايات). وتمكن المقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية