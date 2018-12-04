انت الان تتابع ضحية المشاغبين الثلاثة.. هرب من السرقة فمات غرقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٣ م
توصلت جهود البحث والتحري لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة إلى تفاصيل مصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة كورنيش الوراق، أمس الاثنين، بعدما قفز في النيل هربا من بلطجة 3 أشخاص هددوه بأسلحة بيضاء لسرقته بالإكراه. البداية كانت بلاغا تلقاه مأمور قسم شرطة الوراق من سائقين يقيمان بدائرة القسم أنه أثناء قيامهما بصيد الأسماك بنهر النيل بدائرة القسم وبرفقتهما عامل بمقهى، يدعى "ياسر"، 37 سنة، فوجئوا بقيام ثلاثة مجهولين بتهديدهم بأسلحة بيضاء وعصي.
وأضاف مقدما البلاغ أن المتهمين الثلاثة استولوا منهما على هاتفى محمول ومبلغ مالى وأدوات الصيد، وحال ذلك قام (العامل بالمقهى) بالفرار بإلقاء نفسه بنهر النيل خشية منهم وتمكن الجناة من الهرب. وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "محمود.س.ع"، 35 سنة، سبق اتهامه في 11 قضية "مخدرات، سرقة، مشاجرات"، "رمضان.ط.س" 22 سنة، و"محمود.م.ح"، 21 سنة، لهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول والثانى السلاح المستخدم "مطواة" والهاتفان المستولى عليهما، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن أدوات الصيد لدى عميلهم "حلاق"، 31 سنة، ويكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثمان الشاب.
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