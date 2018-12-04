الان تتابع أمريكا تمهل “آستانا” و”سوتشي” 11 يوما لتشكيل لجنة دستورية سورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أمهل المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، أمس، محادثات “آستانا” و”سوتشي” حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، لتشكيل اللجنة الدستورية، وإلا فستنهي بلاده مسار أستانا.

وألمح المبعوث الأمريكي، في مؤتمر صحفي، إلى أن واشنطن ستنتظر تقرير المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمام مجلس الأمن في الرابع عشر من الشهر الحالي، وفي حال الفشل ستتم العودة إلى الأمم المتحدة.

وكانت الجولة الحادية عشرة من محادثات أستانة بين النظام والمعارضة السورية، انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى إنشاء اللجنة.