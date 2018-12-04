الان تتابع منظمة حقوقية: إيران تخفي آلاف المعارضين وتقتلهم بدون محاكمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
حملت منظمة العفو الدولية، النظام الإيراني، مسؤولية اختفاء الآلاف من السياسيين قسرا، ثم إعدامهم “دون محاكمات”، في السجن عام 1988
وقالت المنظمة، اليوم، إن إيران ترتكب جرائم ضد الإنسانية، من خلال إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين، ضحايا مجزرة 1988
مشددة على مطالبها للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق مستقل عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإيراني.
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