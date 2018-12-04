استشهاد 4 صيادين بانفجار لغم بحري قبالة سواحل كمران

استشهد 4 صيادين بانفجار لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية قبالة سواحل جزيرة كمران غرب اليمن .

وذكرت مصدر بالسلطة المحلية في الحديدة لصحفية عكاظ ان 4 صيادين استشهدوا عندما كانوا يبحرون مقابل ساحل رشة بجزيرة كمران بعد تعرضهم لانفجار لغم بحري من ألغام زرعتها مليشيا الحوثي.

وأكد المصدر إن مليشيا الحوثي نشرت شبكة ألغام بحرية وطروبيدات مفخخة حول جزيرة كمران المأهولة بالسكان وسفينة صافر العائمة في البحر الأحمر المخصصة لتخزين وتصدير النفط.