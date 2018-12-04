شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تنفي ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بضم وزارة المالية إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، تواصل المركز مع وزارة السياحة، والتى أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، مؤكدًة أنه لم يتم ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، ومُوضحًة استمرار وجود صندوق السياحة بالوزارة، حيث أنها مسئولة عنه مسئولية كاملة ولم يتم إسناده إلى وزارة المالية أو لأى جهة أخرى، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

وشددت الوزارة على أن صندوق السياحة، هو أحد الصناديق الخاصة المنشأة بوزارة السياحة، وأن الدولة تقدر جيدًا أهمية صناعة السياحة، والتى تعتبر قاطرة التنمية وتقود نحو 70 صناعة ويعمل بها الملايين، وأن صندوق السياحة هو السبيل الأول للإنفاق على الأنشطة السياحية كـ "حملات الترويج والتدريب وترميم الآثار وتهيئة الأماكن السياحية وبرامج تحفيز الطيران" بعيداً عن موازنة الدولة.